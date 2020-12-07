Кызыл, , 08:54 — REGNUM В столице Тувы Кызыле приостановлен снос домов самовольщиков. Это произошло после шквала звонков и общественного резонанса, вызванного видеороликом, где приставы пытаются снести дом женщины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В администрации города рассказали, что жители районов республики начали массово занимать земли в пригороде с 2013 года. При этом зачастую они становились жертвами мошенников.

«К так называемым сделкам, на которые ссылаются сами пострадавшие, городская власть отношения не имеет», — отметили в мэрии.

Чиновники обратились в суд с требованием снести дома. Иски были удовлетворены, после чего, по данным администрации, началась разъяснительная работа с жильцами. Однако те сносить свои дома отказались. В результате судебные приставы начали принудительный снос 4 декабря.

«В мэрию города сегодня обрушились многочисленные звонки с просьбой посодействовать в сложившейся ситуации, когда наступили холода осуществлять снос в данных климатических условиях было бы крайне затруднительно», — отметили в администрации.

Кроме того, мэра города Карима Сагаан-оола призвал не оставлять людей на улице зимой призвал глава республики Шолбан Кара-оол. В итоге власти приостановили снос домов до 1 апреля 2020 года.

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