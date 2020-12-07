Кызыл, , 08:35 — REGNUM Судебные приставы в столице Тувы Кызыле пытались снести дом местной жительницы, самовольно построившей дом на участке в микрорайоне Спутник. На появившемся в соцсетях видеоролике видно, как женщина с ребёнком в слезах пытаются отстоять свой дом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Им пытаются помочь соседи, однако силы оказываются неравными, и приставы приступают к сносу. На видео отреагировал глава республики Шолбан Кара-оол. По его словам, жильцы купили участки земли и начали строить дома в 2016 году.

«Поверив нечистым на руку продавцам, наши земляки остались без документов на землю и с риском остаться без крыши над головой», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим он поручил подчинённым из регионального правительства оказать содействие в решении вопроса, а также разыскать недобросовестного продавца земельных участков. Мэра Кызыла Карима Сагаан-оола он призвал не оставлять людей зимой на улице.