Оренбург, , 08:19 — REGNUM В селе Ивановка Оренбургской области вечером 6 декабря возник крупный пожар. Сгорели дом, гараж и автомобиль, сообщает ГУ МЧС по региону.

Площади пожара составила 200 квадратных метров. Человеческих жертв нет. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа.

К тушению огня привлекали семь боевых пожарных расчетов. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

По факту пожара проводят проверку. Определяется ущерб.

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