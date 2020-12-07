Горно-Алтайск, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в субботу, 5 декабря умерла 56-летняя жительница Шебалинского района.

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Отмечается, что у пациентки диагностировали коронавирусную пневмонию. Также стала известна причина смерти жителя Горно-Алтайска 84 лет, скончавшегося 20 ноября. По заключению патологоанатомов, смерть наступила «в результате коронавирусной инфекции».

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 119 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 113 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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