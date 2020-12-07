Пермский район, , 08:02 — REGNUM В Пермском крае на автодороге Юго-Камский — Оса сгорел автобус, который, по предварительным данным, перевозил призывников из Чернушинского военкомата, сообщает портал «РифейПермь».

ЧП произошло 6 декабря возле поселка Новый Пермского района. В соцсети пользователи отмечают, что после хлопка возникло возгорание. Водитель и пассажиры успели покинуть салон транспортного средства. Погибших и пострадавших нет. Автобус сгорел полностью.

Призывников везли на краевой сборный пункт. Мероприятие осуществляла гражданская организация, занимающаяся перевозкой новобранцев по контракту. Во время движения произошла поломка автобуса. Всех призывников оперативно эвакуировали. На резервном автобусе они продолжили свой путь. Впоследствии при проведении ремонтных работ произошло возгорание вышедшего из строя автобуса, которое было оперативно потушено, информирует портал 59.ru.

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