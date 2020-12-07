Село Оймякон, Якутия, , 08:00 — REGNUM В самом холодном месте земли — в Оймяконском районе Якутии — 5 декабря в 120 км от села Томтор полиция обнаружила автомобиль с повреждённым радиатором. В машине были двое мужчин, один из них оказался мёртвым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Молодые парни на машина «Тойота-Чайзер» выехали из Якутска, направлялись в Магадан. По предварительным данным, ночью в условиях низкой температуры воздуха (около — 50°C) они заблудились.

«К моменту обнаружения автомобиля один из мужчин скончался, второго с признаками обморожения доставили в ближайшую больницу. Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия. Для установления причины смерти молодого человека будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в следствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии двое рыбаков погибли при подлёдной рыбалке.