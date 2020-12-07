Лондон, , 07:46 — REGNUM Новый загадочный монолит высотой около трёх метров был обнаружен на острове Уайт в Великобритании. Об этом 7 декабря сообщает телеканал Sky News.

Монолит, выполненный в виде треугольной призмы, обитой стальными листами, обнаружил местный житель Том Данфорд. По словам мужчины, он и его девушка утром выгуливали собаку и обнаружили металлический столб в районе пляжа Комптон.

По словам Данфорда, его внимание привлекла зеркальная поверхность монолита, которая отражала свет. Мужчина пояснил, что он знает о первых трёх монолитах, найденных в США и Румынии, поэтому он немедленно сообщил властям о своей находке. Находка вызвала живой интерес у местных жителей, люди подходили к монолиту, осматривали и трогали его. Как рассказал Данфорд, буквально за полчаса возле таинственной призмы собралось не меньше десяти человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении таинственного монолита из стали, обнаруженного в американском штате Юта. Ещё один монолит позднее был найден в штате Калифорния, и ещё один загадочный столб из металла нашли в Румынии. Предназначение странных объектов остаётся неизвестным.

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