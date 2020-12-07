Кувандык, Оренбургская область, , 07:23 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области во второй половине дня 6 декабря в многоквартирном доме по ул. Жукова произошел пожар. Его жертвой стали два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пожару был присвоен первый ранг опасности. Площадь пожара составила девять квадратных метров. В квартире пожарные обнаружили двух мужчин. Один был мертв, второго пострадавшего передали скорой помощи. Врачи констатировали смерть.

В ликвидации возгорании задействовали всего 25 человек и девять единиц спецтехники. Причина пожара выясняется.

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