Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следствия установлено, что ночью 4 декабря 2020 года 23-летний новосибирец вместе с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина избили хозяйку припаркованного автомобиля «Honda Fit». После чего забрали машину и катались на ней по Первомайскому району. Но, не справившись с управлением, въехали в сугроб. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время все четверо находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.