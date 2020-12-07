Петропавловск-Камчатский, , 06:39 — REGNUM Парогазовый столб с содержанием пепла выбросил на высоту до шести километров вулкан Ключевской на полуострове Камчатка. Об этом 7 декабря сообщила на своём сайте Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Уточняется, что извержение вулкана началось около 23:16 по местному времени. Парогазовый столб с небольшими включениями пепла поднимается на высоту 5500−6000 метров. Шлейф газа, пепла и пара тянется на 90 км к северо-востоку от вулкана.

Отмечается, что в любое время могут произойти взрывы пепла на высоте до 7−8 км над уровнем моря. Активность вулкана может повлиять на низколетящие самолёты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе пара и газа вулканом Ключевской на высоту до 5,5 км.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пара на 5,5 км