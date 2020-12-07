Новосибирск, 7 декабря 2020, 06:29 — REGNUM В Новосибирске столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. ДТП произошло на улице Большевистской поздно вечером накануне, в 23:22 (время местное) 6 декабря. «Водитель автомобиля Howo возле дома по улице Большевистской 274 к9 столкнулся со следовавшем в попутном направлении автобусом №54, в котором находилось 20 пассажиров, — сообщает редакция «Вести Новосибирск». — В результате дорожно-транспортного происшествия два человека из автобуса доставили в больницу. У водителя автобуса, по предварительной версии, сотрясении головного мозга». Уточняется, что причины столкновения устанавливаются.
«Курильские острова и Япония»
В Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.