Ростов-на-Дону, , 06:18 — REGNUM Прокуратурой Ростовской области начала проверку в связи с крупным пожаром на рынке «Классик» в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

По имеющимся данным, огонь вспыхнул в павильонах с пиротехникой. Прокуратура проверит исполнение требований противопожарной безопасности и даст оценку действиям уполномоченных органов. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры.

ИА REGNUM напоминает, что крупный пожар на ростовском рынке произошёл утром 6 декабря. Предварительная причина — аварийный режим электропроводки. К тушению огня было привлечено 317 человек и 114 единиц техники. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские огнеборцы ликвидировали открытое горение на рынке