Хабаровск, , 05:24 — REGNUM Амурская тигрица погибла в результате ДТП в Нанайском районе Хабаровского края. Об этом 7 декабря сообщил журналистам генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Авария произошла 6 декабря около 04:00 по местному времени на неосвещённом участке Комсомольской трассы. Водитель легкового автомобиля «Мерседес» совершил наезд на хищницу, которая вышла на автотрассу и улеглась на асфальт, плотно прижавшись к дорожному покрытию. По словам водителя, он пытался уйти от столкновения, но безуспешно. В результате ДТП тигрица получила серьёзный удар в голову и скончалась.

Водитель сам вызвал сотрудников ГИБДД. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы охотничьего надзора Хабаровского края и специалисты центра «Амурский тигр». Погибшее животное увезли в центр для вскрытия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, амурские тигры занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.