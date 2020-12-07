Кемерово, , 05:22 — REGNUM Кемеровская прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в детском саду в областном центре. Доследственную проверку начало и региональное управление СКР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 4 декабря 2020 года в новом детском саду «Замок детства» в микрорайоне 7Б Кемерова рухнул потолок. Объект был сдан 28 ноября 2020 года.

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«В связи с этим прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности заказчика и подрядчика при строительстве и сдаче в эксплуатацию детского сада, — уточнили в ведомстве. — Проведение проверки поручено прокуратуре Кемерова и прокуратуре Центрального района Кемерова».

Следователям же предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.