Хабаровск, , 05:24 — REGNUM В Хабаровском крае 5 декабря в результате ДТП погиб амурский тигр — водитель рано утром, практически в темноте, не успел вовремя среагировать на вышедшего на дорогу хищника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра «Амурский тигр».

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Происшествие случилось на автотрассе в Нанайском районе. После ДТП водитель сразу позвонил в полицию и рассказал о гибели животного.

Прибывшие на место трагедии полицейские, сотрудники Службы охотничьего надзора Хабаровского края и специалисты Центра «Амурский тигр» обнаружили труп тигра на обочине в нескольких метрах от столкновения. Специалисты сказали, что до смерти хищник находился в хорошей физической форме, был упитанным.

«Животное погибло в полном расцвете сил, причём, самка, что трагично вдвойне. В результате столкновения хищница получила серьёзнейшие травмы — удар пришёлся в голову — шансов выжить у неё не было. Мы надеемся на объективное расследование, и со своей стороны окажем посильную помощь, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — сказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Решается вопрос о направлении погибшей тигрицы на экспертизу в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Приморье на северной трассе водитель автомобиля снял видео с вышедшими на дорогу из леса двумя тигрятами. Госохотнадзор выяснил, почему детёныши оказались одни.