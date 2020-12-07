Нью-Йорк, США, , 05:09 — REGNUM Самолёт, прибывший из Москвы, был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом 7 декабря сообщил телеканал PIX11.

Авиарейс прибыл в аэропорт Нью-Йорка 6 декабря, в 15:45 по местному времени (23:45 мск). На борту самолёта находилось около 250 пассажиров. Согласно предварительной информации, самолёт, всех пассажиров и багаж досматривали сотрудники полиции, к досмотру были привлечены кинологи с собаками.

По неподтверждённым данным, самолёт и пассажиров подвергли процедуре досмотра из-за угрозы минирования, полученной администрацией аэропорта. Вылет обратного рейса из Нью-Йорка в Москву, запланированный на 18:30 по нью-йоркскому времени (02:30 мск) перенесён на 21:00 (05:00 мск). Представители аэропорта причину задержки не комментируют, в воздушном порту развёрнуты дополнительные силы безопасности, при этом остальные авиарейсы выполняются в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала провести обследование аэропорта в Нальчике с целью установления возможной опасности для полетов из-за птиц.

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