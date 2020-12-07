Чунцин, Китай, , 02:17 — REGNUM Двадцать три человека погибли и еще одного удалось спасти в результате инцидента на угольной шахте на юго-западе Китая, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени 4 декабря на закрытой шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань города центрального подчинения Чунцина, когда рабочие демонтировали оборудование со дна шахты.

В результате 24 горняка оказались заперты под землей, а в самой шахте был зафиксирован критический уровень содержания угарного газа. Работа шахты была приостановлена и прекращена более двух месяцев назад. Причины произошедшего выясняются.