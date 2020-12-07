Тегеран, , 00:53 — REGNUM Как минимум семь человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на юге и юго-западе Ирана. Об этом 6 декабря сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

По предварительным данным, пять человек погибли в провинции Хормозган, ещё двое погибших проживали в провинции Бушер. Всего из-за наводнений пострадали около 950 человек, 40 из них были эвакуированы. В результате разгула стихии оказались повреждены несколько жилых домов.

Сильные ливни и мокрый снег наблюдаются в последние несколько дней на большей части территории Ирана. Особенно пострадали южные провинции Хузестан, Фарс, Бушер и Хормозган. По данным иранской метеорологической службы, в некоторых районах страны всего за несколько часов выпало до 160 мм осадков.

Власти уже начали восстановительные работы в регионах, попавших под воздействие стихии. Спасатели производят откачку воды из зданий, начато восстановление объектов инфраструктуры. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ливневые дожди продолжатся, но уже через несколько часов ожидается, что стихия начнёт покидать регион.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате наводнения в индонезийской провинции Северная Суматра.

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