Тегеран, 7 декабря 2020, 00:53 — REGNUM Как минимум семь человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на юге и юго-западе Ирана. Об этом 6 декабря сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.
По предварительным данным, пять человек погибли в провинции Хормозган, ещё двое погибших проживали в провинции Бушер. Всего из-за наводнений пострадали около 950 человек, 40 из них были эвакуированы. В результате разгула стихии оказались повреждены несколько жилых домов.
Сильные ливни и мокрый снег наблюдаются в последние несколько дней на большей части территории Ирана. Особенно пострадали южные провинции Хузестан, Фарс, Бушер и Хормозган. По данным иранской метеорологической службы, в некоторых районах страны всего за несколько часов выпало до 160 мм осадков.
Власти уже начали восстановительные работы в регионах, попавших под воздействие стихии. Спасатели производят откачку воды из зданий, начато восстановление объектов инфраструктуры. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ливневые дожди продолжатся, но уже через несколько часов ожидается, что стихия начнёт покидать регион.
Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате наводнения в индонезийской провинции Северная Суматра.
Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до шести человек