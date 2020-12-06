Минск, , 19:46 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии 6 декабря в ходе протестных митингов были задержаны дестяки человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

По информации правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 206 человек.

Ранее сообщалось о задержании в Минске и других городах страны более 100 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами, проходят в Белоруссии 6 декабря.

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