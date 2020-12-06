Киев, , 18:25 — REGNUM В Броварском районе Киевской области Украины потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

Инцидент произошел сегодня, 6 декабря, вблизи села Гоголев. По последним данным, в результате происшествия пострадали два человека (пилот и инструктор).

«В результате падения двое людей получили травмы… — говорится в сообщении. — Их каретой скорой доставили в больницу».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники следственно-оперативной группы и полицейские.

По факту крушения легкомоторного самолета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря в американском штате Миннесота одномоторный самолет Bellanca Viking в результате экстренного приземления на автомагистраль столкнулся с автомобилем.

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