Самара, , 18:08 — REGNUM По факту гибели двух человек в результате падения крана с моста в Волгу в Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом 6 декабря сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Самарской области.

По версии следствия, 6 декабря в районе села Климовка муниципального района Шигонский с технологического моста через реку Волга упал гусеничный кран. По последним данным, в результате инцидента погибли двое мужчин, ещё трое пострадали.

«Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении. — Проводятся следственные действия».

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября в Дарницком районе столицы Украины рухнул строительный кран. ЧП произошло недалеко от станции метро «Позняки».