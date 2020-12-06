Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 декабря.

«В 16:06 объявлена ликвидация открытого горения на рынке «Классик», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим электропроводки. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров. На месте происшествия работают 317 человек и 114 единиц техники.

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