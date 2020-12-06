Тюмень, , 13:08 — REGNUM В Тюмени в ночь на 6 декабря был задержан мужчина, устроивший стрельбу на улице Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Тюменской области

После сообщения о стрельбе был объявлен план «Перехват». Получив ориентировку на автомобиль «Тойота», в котором скрылся стрелявший, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и остановили его.

Стрелок задержан. У него обнаружен травматический пистолет. Выяснилось, что он ранее был судим. Задержанный доставлен в полицию.