Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Названа предварительная причина пожара, возникшего на рынке в Ростове-на-Дону.

«Предварительная причина — аварийный режим электропроводки. Испытательная пожарная лаборатория выяснит [причину пожара] после ликвидации», — уточнили в региональном управлении МЧС России.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время пожар удалось локализовать на трёх боевых участках. Борьбу с огнём ведут 317 человек и 114 единиц техники. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону удалось локализовать пожар на трёх боевых участках