Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону крупный пожар на рынке удалось локализовать на трёх боевых участках. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 декабря.

«В 10:55 мск объявлена локализация на трёх участках. На двух остальных проводится разведка», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, к месту происшествия прибыл донской губернатор Василий Голубев. Борьбу с огнём ведут 317 человек и 114 единиц техники.

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