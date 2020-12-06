Ростов-на-Дону, 6 декабря 2020, 10:50 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл к месту крупного пожара на рынке. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. метров. К тушению огня привлечены все силы и средства, сообщил глава региона.
«На месте заслушал доклады: тушение разбито на четыре боевых участка, направленных на недопущение распространения пожара», — написал Голубев в Instagram.
По последней информации регионального управления МЧС России, борьбу с огнём ведут 317 человек и 114 единиц спецтехники.
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