Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону продолжает увеличиваться. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 декабря.

Пожар на ростовском рынке ГУ МЧС России по Ростовской области

В настоящее время огонь распространился на площади 4 тыс. кв. метров, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что о пожаре на рынке, расположенном на улице Малое Зелёное Кольцо, 3 в Ростове-на-Дону, стало известно примерно в 6:30 мск 6 декабря. Загорелся двухэтажный павильон, в котором находится склад с пиротехникой. К месту происшествия стянуты дополнительные силы и средства.

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