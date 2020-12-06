Увельский район, Челябинская область, , 09:24 — REGNUM В Увельском районе Челябинской области пойманы двое граждан, которые расплачивались в магазинах с помощью чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции ранее обратился мужчина 1959 года рождения. Он заявил, что у него списали более 15 тыс. рублей, при этом карточку найти не может. Полицейские выяснили, что неработающие мужчина 1983-го и женщина 1989 года рождения нашли кату на улице и затем начали оплачивать ею товар в магазинах.

Сейчас полиция завела против них уголовное дело по факту кражи. Им грозит до шести лет колонии.