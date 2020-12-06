Ростов-на-Дону, , 08:40 — REGNUM Пожар площадью более двух тысяч кв. метров произошёл в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону 61.mchs.gov.ru

Возгорание произошло около 06:30 мск на рынке «Классик», расположенном на улице Малое Зелёное Кольцо. Пожар получил четвёртый уровень сложности. Общая площадь павильона составляет 3,2 тыс. кв. метров, в настоящее время огнём охвачено уже 2,5 тыс. кв. метров. От воздействия пламени в павильоне начали взрываться петарды и фейерверки.

В ликвидации пожара задействованы более 130 человек и более 40 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью 900 кв. метров, который произошёл на рынке в городе Шахты Ростовской области.

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