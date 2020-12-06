Розо, , 08:31 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли в результате крушения лодки у восточного побережья Доминиканской Республики. Об этом 6 декабря сообщает издание El Nacional.

Информацию о кораблекрушении военнослужащие ВМС получили утром 5 декабря, пассажиры на лодке пытались нелегально попасть из Доминиканы в Пуэрто-Рико. Отмечается, что лодка с 30 пассажирами опрокинулась через несколько минут после того, как отчалила от берега в населённом пункте Лагунас-де-Нисибон. В результате крушения восемь человек погибли, ещё 13 пропали без вести, девятерых удалось спасти сотрудникам береговой охраны. В настоящее время продолжается поиск без вести пропавших.

Предполагается, что причиной кораблекрушения стало сильное волнение на море вкупе с перегруженностью судна. По данным ВМС, в последнее время возросло количество граждан, предпринимающих попытки нелегально попасть в Пуэрто-Рико. Только за последнюю неделю ВМС перехватили 12 лодок с нелегалами. Власти полагают, что возрастание числа нелегальных мигрантов связано с распространением ложной информации об острой потребности в рабочей силе в Пуэрто-Рико.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум 20 беженцев в результате крушения лодки у берегов Ливии.

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