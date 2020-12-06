Нью-Дели, , 07:52 — REGNUM Как минимум 20 человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в Индии. Об этом 6 декабря сообщает агентство ANI.

ЧП произошло в городе Мумбаи в штате Махараштра на западе страны. Все пострадавшие были доставлены в больницу, информация об их состоянии не сообщалась. На месте происшествия работают две пожарные бригады.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. Предварительной причиной была названо нарушение техники безопасности при эксплуатации газового баллона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в бельгийском городе Льеже.

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