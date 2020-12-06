Нью-Йорк, США, , 06:58 — REGNUM Серьёзный ущерб был нанесён пожаром Средней коллегиальной церкви 1892 года постройки, расположенной в районе Ист-Виллидж города Нью-Йорк в одноимённом американском штате. Об этом 5 декабря сообщил телеканал NBC.

Возгорание произошло около 05:00 по местному времени (13:00 мск) в пустующем многоэтажном здании, примыкавшем к церкви, затем огонь перекинулся и на само здание церкви. В ликвидации пожара принимали участие около 200 человек, в ходе борьбы с огнём четверо пожарных получили незначительные травмы. Погибших в результате пожара нет.

Общая площадь возгорания составила около 400 кв. метров, от здания церкви фактически остался лишь фасад. Причина пожара устанавливается. Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио на своей странице в Twitter заявил, что городские власти сделают всё, от них зависящее, чтобы помочь в восстановлении церкви.

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