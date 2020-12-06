Уфа, , 06:08 — REGNUM Трое подростков погибли, ещё двое получили травмы в результате ДТП с участием легкового автомобиля и табуна лошадей в Башкирии. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Смертельная авария произошла в ночь на 6 декабря возле деревни Атавды в Абзелиловском районе. Группа подростков 15−16 лет на автомобиле Daewoo Nexia столкнулась с табуном лошадей. В результате столкновения двое парней 2004 года рождения погибли на месте ДТП, ещё один пострадавший 2005 года рождения скончался после приезда медиков. Двух девушек 2004 года рождения доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП. В частности, предстоит выяснить, кому принадлежал автомобиль, почему за рулём оказался несовершеннолетний и кто хозяин табуна лошадей.

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