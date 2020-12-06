Мехико, , 05:36 — REGNUM Как минимум три человека погибли, ещё 16 пострадали в результате автокатастрофы на юге Мексики. Об этом 6 декабря сообщает газета El Universal.

Авария произошла в штате Чьяпас, в муниципалитете Какаоатан. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, автобус вылетел с шоссе и рухнул в овраг.

Три человека скончались на месте происшествия от полученных травм, ещё 16 пострадавших были доставлены в больницы города Тапачула. Информация о состоянии пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение водителем автобуса скоростного режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом в Бразилии, жертвами которого стали 17 человек.

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