Париж, , 23:00 — REGNUM В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали более 60 участников акции протеста, которые выступают против законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом 5 декабря сообщил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на странице в соцсети Twitter.

По его словам, всего в ходе подавления беспорядков в столице были задержаны 64 человека.

«Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жёстко атакованы… — написал Дарманен. — Среди раненых — восемь силовиков».

Как передавало ИА REGNUM, массовая акция протеста, участники которой выступают против законопроекта «О глобальной безопасности», проходит в столице Франции 5 декабря.

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