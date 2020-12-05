Париж, , 21:40 — REGNUM Десятки человек, которые принимали участие в акции протеста, задержаны в Париже. Об этом 5 декабря говорится в сообщении префектуры французской полиции в соцсети Twitter.

«Правоохранительные органы произвели 30 задержаний в ходе парижской демонстрации», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее сообщалось о задержании в столице Франции 22 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря в столице Франции проходит массовая акция протеста. Участники мероприятия выступают против законопроекта «О глобальной безопасности».

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