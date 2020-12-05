Донецк, 5 декабря 2020, 19:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 5 декабря представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.
«В результате обстрела со стороны ВФУ … зафиксированы повреждения кровли дома по адресу: ул. Карнавальная, 84», — говорится в сообщении представительства.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК сообщили, что ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.
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