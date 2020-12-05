Тюмень, , 18:07 — REGNUM В Тюмени из торгово-развлекательного центра «СитиМолл», расположенного на ул. Тимофея Чаркова, 60 вечером 5 декабря эвакуировали посетителей из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает портал «МегаТюмень».

Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что причиной реакции сигнализации стало возгорание масла во фритюрнице в одном из кафе на втором этаже ТРЦ.

Посетители «СитиМолла» были эвакуированы до приезда пожарных расчётов силами сотрудников торгового центра. Пострадавших нет. Центр работает в прежнем режиме.