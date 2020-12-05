Оренбург, , 16:59 — REGNUM В Оренбурге с 4 декабря объявлен режим повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба городской администрации, решение о введении спецрежима принято в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой обрушения строительных конструкций многоквартирного дома № 129 на ул. Одесской.

Глава Оренбурга Владимир Ильиных поручил проработать вопрос выделения денежных средств из бюджета города Оренбурга на проводимые мероприятия в режиме повышенной готовности.

Людей в срочном порядке расселяют. Из 30 квартир двух подъездов, где сложилась аварийная ситуация, пять квартир пустуют, ещё пять собственников решили переехать в маневренный фонд. Собственники 17 квартир определились с арендой жилья.

Отказались от переезда собственники трёх квартир. С жильцами аварийного дома ведётся адресная работа.