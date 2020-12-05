Борисполь, Украина, , 15:29 — REGNUM Крупную партию янтаря общим весом 285 кг вечером 4 декабря выявили сотрудники украинских правоохранительных органов в аэропорту «Борисполь», сообщили 5 декабря в пресс-службе Киевской таможни.

Груз, занимавший в авиационном транспорте тринадцать мест, должен был отправиться в Китай в качестве багажа без сопровождения.

В таможенном оформлении гражданин задекларировал отправление как личные вещи. Однако при досмотре сотрудниками таможни в каждом мешке был обнаружен необработанный янтарь разного размера. Сотрудники национальной полиции Украины изъяли янтарь в рамках уголовного производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники обнаружили партию контрабандного янтаря весом около 111 кг в днище автобуса, который следовал в Венгрию.