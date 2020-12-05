Краснодар, , 12:00 — REGNUM Пять человек погибли в результате автоаварии в Каневском районе Краснодарского края утром 5 декабря.

Авария произошла около 06:40. Водитель автомобиля ВАЗ-21 099, двигавшийся в сторону Ейска, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с ВАЗ-2110.

В результате аварии погибли пять человек. По информации «Кубанских новостей», среди погибших в первом автомобиле — 22-летний водитель, во втором автомобиле погибли водитель 29 лет, а также три пассажирки 44, 47 и 51 год.