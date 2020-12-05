Якутск, , 11:59 — REGNUM В Якутии мужчина насмерть замерз в автомобиле в пятидесятиградусный мороз. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Якутии.

Установлено, что двое молодых людей на автомобиле Toyota Chaser выехали из Якутска в направлении Магадана по трассе «Колыма» 28 ноября. На связь они так и не вышли, до Магадана не добрались. К поиски пропавших были подключены волонтеры.

В итоге автомобиль был обнаружен в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района. Один их мужчин погиб от холода, второй в тяжелом состоянии госпитализирован.

Ночью при температуре около минус 50 градусов по Цельсию молодые люди сбились с пути.

Следствие проводит проверку.