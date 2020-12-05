Москва, , 10:54 — REGNUM В Москве хакеры смогли взломать 2732 постомата сети PickPoint, что составляет 25% сети. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщают на официальном сайте компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что дверцы множества постоматовPickPoint в Москве стали автоматически открываться. В сети появились кадры с открытыми ячейками, в которых лежать чьи-то посылки.

В администрации PickPoint выяснили, что причиной сбоя в работе постоматов стала хакерская атака.

«Был зафиксирован сбой в работе сети постаматов. Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов», — сообщили в компании.

Компания создала специальный штаб оперативного реагирования для решения проблемы. Все получатели, чьи посылки находились в постаматах во время инцидента, оповещены. Разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах в этот период.

Напомним, постоматы — относительно новый способ получения посылок. В крупных торговых центрах установлены специальные блоки индивидуальных ячеек, в которые помещаются посылки. Получатель оплачивает посылку с помощью терминала, после чего дверца ячейки открывается и посылку можно забрать.