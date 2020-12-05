Донецк, , 09:57 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за сутки два раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, применив миномет калибра 120 мм, сообщили 5 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

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Под обстрелами украинских силовиков оказался населенный пункт Ленинское. ВСУ выпустили в направлении населенного пункта двенадцать мин из миномета калибра 120 мм, а также три гранаты из гранатомета АГС.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Напомним, за предыдущие сутки ВСУ два раза нарушили режим перемирия в Донецкой Народной Республики. По территории ДНР было выпущено семь единиц боевых припасов.

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Отетим, ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова констатировала, что перемирие между Киевом и респуликами Донбасса из-за участившихся обстрелов с украинской стороны находится под угрозой срыва.