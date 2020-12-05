Алма-Ата, Казахстан, , 09:29 — REGNUM В Алма-Атинской области в результате дорожно-транспортного происшествия 4 декабря погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на трассе Алма-Ата-Бишкек возле ресторана «Бахар» в 22 километрах от города. По предварительной информации автобетоносмеситель загруженный девятью кубометрами бетона (21,6 тонн) двигался в западном направлении, а автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз ехали параллельно на восток. Toyota Land Cruiser и бензовоз стали выполнять разворот и оказались перед бетономешалкой.

Пытаясь избежать столкновения водитель бетономешалки заехал на бордюр, отскочил от него и боком упал на автомобиль Toyota, а также зацепил бензовоз. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser погибли. Водители бензовоза и автобетоносмесителя не пострадали.

Как утверждает водитель автобетоносмесителя, он двигался с небольшой скоростью. Водители бензовоза и автомобиля Toyota его пропускали, но неожиданно приступили к развороту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей три человека погибли и один пострадал.

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