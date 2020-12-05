Сан-Хосе, , 07:56 — REGNUM В Коста-Рике правоохранители в ходе масштабной операции у карибского побережья страны захватили крупную партию кокаина. Об этом министерство общественной безопасности (МОБ) республики 4 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ходе операции по борьбе с наркотиками, которая началась в четверг и завершилась сегодня, проводилась на земле, на воде и в воздухе, сотрудники МОБ изъяли 2,5 тонны кокаина и задержали шесть человек в районе Плайя-Бонита в провинции Лимон», — говорится в сообщении.

Наркоторговцы-контрабандисты, в том числе четверо граждан Гондураса, были переданы правоохранителями органам прокуратуры. Суд, в случае признания их виновными, может лишить их свободы на срок до 20 лет.

Напомним, что за 2019 год правоохранительными органами Коста-Рики было конфисковано более девяти тонн марихуаны и около 34 тонн кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля таможня в нидерландском портовом городе Влиссинген перехватила партию кокаина в размере 4500 килограммов.

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