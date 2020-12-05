Омск, , 07:32 — REGNUM В Омске пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее 4 декабря на складе пластиковой тары вблизи западного въезда в город, на площади четыре тыс. кв. метров. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

По информации ведомства, пожар был полностью потушен в 09:03 по местному времени.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 11:48 4 декабря. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что на улице 2-я Солнечная на западном въезде в Омск загорелся склад пластиковой тары.

В 14:07 пожар был локализован на площади более четырёх тыс. кв. метров. Отмечается, что вблизи места возгорания жилых микрорайонов нет, пострадавших также нет. Соответствующие службы проводят мониторинг ПДК вредных веществ в воздухе.

Всего в тушении пожара принимали участие до 95 человек и до 23 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе в Кировском округе Омска тушат 86 спасателей. В этом им помогает 20 единиц техники.

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