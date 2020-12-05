Луганск, , 08:35 — REGNUM Вооруженные силы Украины трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 5 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

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Дважды за сутки был обстрелян населенный пункт Калиновка. Обстрелы были зафиксированы из населенных пунктов Луганское и Светлодарск и велись из стрелкового оружия и гранатомета СПГ-9. Также из гранатомета СПГ-9 был обстрелян населенный пункт Лозовое. Огонь велся из населенного пункта Светлодарск.

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Боевики ВСУ в ходе обстрелов выпустили в общей сложности десять гранат из гранатомета СПГ-9.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ обстреляли населенный пункт Молодежное Луганской Народной Республики из стрелкового оружия.