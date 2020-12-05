Белу-Оризонти, Бразилия, , 07:13 — REGNUM До 17 человек выросло число жертв падения пассажирского автобуса с моста в Бразилии, сообщают бразильские спасательные службы.

Сообщается, что в результате ДТП 12 человек погибли на месте. Еще пятеро скончались по дороге в больницу. Также 27 человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря пассажирский автобус упал с моста высотой 15 метров в бразильском штате Минас-Жераис. По предварительной версии, водитель попытался избежать лобового столкновения с грузовиком, однако из-за маневра допустил падение автобуса с моста.

Читайте ранее в этом сюжете: 14 человек погибли при падении автобуса с моста в Бразилии