Тюмень, , 03:31 — REGNUM В тюменский приют «Лучший друг», где содержатся бездомные животные, неожиданно, без уведомления о проверке, нагрянули полиция и прокуратура. Были выломаны ворота, сообщают представители приюта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Ужас ещё в том, что сегодня у нас была запланирована экскурсия для ребятишек школьников, которые привезли собакам еду. А тут приехали без всякого предупреждения граждане проверяющие. Дети сидят в автобусе и смотрят, как домик для и так несчастных собак ломают дяди в форме», — сообщают ошарашенные волонтёры из приюта.

Двоих волонтёров, возмутившихся действиям правоохранительных и надзорных органов, и вовсе увезли в полицию, сообщила руководитель приюта.

По словам главного ветеринарного врача Тюменской области Вадима Шульца, сотрудник их ведомства выезжал на место.

«Но что именно там произошло, угрожает ли животным какая-либо опасность — мы пока не знаем, не владеем этой информацией. Кроме того, что это прокурорская проверка, нам ничего не известно», — сообщил порталу 72.RU Вадим Шульц.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области пояснили местным СМИ, что их сотрудники были сопровождающими в прокурорской проверке.